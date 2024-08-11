Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
1 эскудо 1802 года PTS PP (Боливия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1802
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 1 эскудо 1802 года со знаком PTS PP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 695 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 750 EUR. Торги состоялись 3 июня 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
- Rio de la Plata (1)
Где продать?
Для продажи 1 эскудо 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск