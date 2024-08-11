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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

1 эскудо 1802 года PTS PP (Боливия, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1802 года PTS PP - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1802 года PTS PP - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1802
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 1 эскудо 1802 года со знаком PTS PP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 695 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 750 EUR. Торги состоялись 3 июня 2021.

Сохранность
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Боливия 1 эскудо 1802 PTS PP на аукционе Rio de la Plata - December 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 декабря 2023
Сохранность F
Цена
650 $
Цена в валюте аукциона 650 USD
Боливия 1 эскудо 1802 PTS PP на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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