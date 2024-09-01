Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
2 эскудо 1791 года PTS PR (Боливия, Карл IV)
Фотография: MARTÍ HERVERA S.L
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1791
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 2 эскудо 1791 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5479 проданному на аукционе Cayón Subastas за 7100 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF35 NGC
Цена
4800 $
Цена в валюте аукциона 4800 USD
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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