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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

2 эскудо 1791 года PTS PR (Боливия, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1791 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1791 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV

Фотография: MARTÍ HERVERA S.L

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1791
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 2 эскудо 1791 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5479 проданному на аукционе Cayón Subastas за 7100 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Soler y Llach (1)
Боливия 2 эскудо 1791 PTS PR на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
6813 $
Цена в валюте аукциона 7100 EUR
Боливия 2 эскудо 1791 PTS PR на аукционе Heritage - March 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF35 NGC
Цена
4800 $
Цена в валюте аукциона 4800 USD
Боливия 2 эскудо 1791 PTS PR на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Боливия 2 эскудо 1791 PTS PR на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1791 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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