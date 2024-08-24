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Боливия
1791
Боливия
Период:
1759-1833
1759-1833
Карл III
1759-1788
Карл IV
1788-1808
Фердинанд VII
1808-1833
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1791
Монеты Боливии 1791 года
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Золото
Золотые монеты
8 эскудо 1791 PTS PR
Средняя цена
3800 $
Продажи
0
72
8 эскудо 1791 PTS PR
Средняя цена
2200 $
Продажи
0
36
4 эскудо 1791 PTS PR
Средняя цена
15000 $
Продажи
0
3
4 эскудо 1791 PTS PR
Средняя цена
—
Продажи
0
1
2 эскудо 1791 PTS PR
Средняя цена
5300 $
Продажи
0
4
1 эскудо 1791 PTS PR
Средняя цена
3200 $
Продажи
0
3
1 эскудо 1791 PTS PR
Средняя цена
—
Продажи
0
0
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Боливия
Период
1759-1833
Категория
Зактрыть
???
Боливия
Период
1759-1833
Карл III
1759-1788
Карл IV
1788-1808
Фердинанд VII
1808-1833
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