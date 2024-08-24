Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
4 эскудо 1791 года PTS PR "Тип 1791-1808" (Боливия, Карл IV)
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл IV
- Номинал 4 эскудо
- Год 1791
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 4 эскудо 1791 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла IV
Сохранность
Сохранность (слабы)
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