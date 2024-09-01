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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

8 эскудо 1791 года PTS PR (Боливия, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1791 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1791 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1791
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (72)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1791 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 821 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 13000 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Боливия 8 эскудо 1791 PTS PR на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
3855 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Боливия 8 эскудо 1791 PTS PR на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
4270 $
Цена в валюте аукциона 4450 EUR
Боливия 8 эскудо 1791 PTS PR на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1791 PTS PR на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность VF35 NGC
Цена
Боливия 8 эскудо 1791 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1791 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1791 PTS PR на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1791 PTS PR на аукционе Stack's - January 16, 2021
Боливия 8 эскудо 1791 PTS PR на аукционе Stack's - January 16, 2021
Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1791 PTS PR на аукционе Numisor - October 17, 2020
Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1791 PTS PR на аукционе Tauler & Fau - June 24, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1791 PTS PR на аукционе Auction World - January 20, 2020
Продавец Auction World
Дата 20 января 2020
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1791 PTS PR на аукционе Stack's - August 14, 2019
Боливия 8 эскудо 1791 PTS PR на аукционе Stack's - August 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1791 PTS PR на аукционе Tauler & Fau - May 29, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1791 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1791 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1791 PTS PR на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1791 PTS PR на аукционе Heritage - January 7, 2019
Боливия 8 эскудо 1791 PTS PR на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1791 PTS PR на аукционе Sedwick - November 3, 2018
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
Боливия 8 эскудо 1791 PTS PR на аукционе HERVERA - July 12, 2018
Продавец HERVERA
Дата 12 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1791 PTS PR на аукционе Soler y Llach - July 11, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 11 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1791 PTS PR на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1791 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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