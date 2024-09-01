Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
8 эскудо 1791 года PTS PR "Тип 1791-1808" (Боливия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1791
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1791 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1029 проданному на аукционе Stack's Bowers за 13800 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность PF8
Цена
2039 $
Цена в валюте аукциона 1905 EUR
Продавец Numismática Leilões
Дата 20 марта 2024
Сохранность AU
Цена
2987 $
Цена в валюте аукциона 2750 EUR
Продавец Heritage
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 27 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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