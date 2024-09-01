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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

8 эскудо 1791 года PTS PR "Тип 1791-1808" (Боливия, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1791 года PTS PR "Тип 1791-1808" - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1791 года PTS PR "Тип 1791-1808" - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1791
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1791 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1029 проданному на аукционе Stack's Bowers за 13800 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Боливия 8 эскудо 1791 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность PF8
Цена
2039 $
Цена в валюте аукциона 1905 EUR
Боливия 8 эскудо 1791 PTS PR на аукционе Numismática Leilões - March 20, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 20 марта 2024
Сохранность AU
Цена
2987 $
Цена в валюте аукциона 2750 EUR
Боливия 8 эскудо 1791 PTS PR на аукционе Heritage - March 2, 2023
Продавец Heritage
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1791 PTS PR на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1791 PTS PR на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1791 PTS PR на аукционе Heritage - August 20, 2021
Боливия 8 эскудо 1791 PTS PR на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1791 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1791 PTS PR на аукционе Sedwick - May 9, 2021
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1791 PTS PR на аукционе Numisor - October 17, 2020
Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1791 PTS PR на аукционе ibercoin - January 30, 2019
Продавец ibercoin
Дата 30 января 2019
Сохранность VF
Цена
Боливия 8 эскудо 1791 PTS PR на аукционе ibercoin - June 27, 2018
Продавец ibercoin
Дата 27 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1791 PTS PR на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
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Боливия 8 эскудо 1791 PTS PR на аукционе HERVERA - December 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1791 PTS PR на аукционе Soler y Llach - December 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1791 PTS PR на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1791 PTS PR на аукционе Stack's - February 5, 2016
Боливия 8 эскудо 1791 PTS PR на аукционе Stack's - February 5, 2016
Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1791 PTS PR на аукционе Cayón - December 12, 2015
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1791 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1791 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2013
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1791 PTS PR на аукционе HERVERA - May 7, 2013
Продавец HERVERA
Дата 7 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1791 PTS PR на аукционе Soler y Llach - May 6, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2013
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1791 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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