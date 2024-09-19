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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

4 эскудо 1791 года PTS PR (Боливия, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1791 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1791 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1791
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 4 эскудо 1791 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 89 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 19100 USD. Торги состоялись 12 ноября 2016.

Сохранность
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Боливия 4 эскудо 1791 PTS PR на аукционе Sedwick - November 14, 2016
Продавец Sedwick
Дата 14 ноября 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
19100 $
Цена в валюте аукциона 19100 USD
Боливия 4 эскудо 1791 PTS PR на аукционе Morton & Eden - March 6, 2013
Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
10570 $
Цена в валюте аукциона 7000 GBP
Боливия 4 эскудо 1791 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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