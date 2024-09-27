Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
1 эскудо 1791 года PTS PR (Боливия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1791
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 1 эскудо 1791 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 12 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3200 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
2640 $
Цена в валюте аукциона 2640 USD
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
3819 $
Цена в валюте аукциона 3819 USD
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