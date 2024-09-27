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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

1 эскудо 1791 года PTS PR (Боливия, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1791 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1791 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1791
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 1 эскудо 1791 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 12 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3200 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Боливия 1 эскудо 1791 PTS PR на аукционе Heritage - March 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
2640 $
Цена в валюте аукциона 2640 USD
Боливия 1 эскудо 1791 PTS PR на аукционе Heritage - April 16, 2014
Боливия 1 эскудо 1791 PTS PR на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
3819 $
Цена в валюте аукциона 3819 USD
Боливия 1 эскудо 1791 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1791 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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