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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

8 эскудо 1794 года PTS PR (Боливия, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1794 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1794 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1794
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1794 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1350 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2200 EUR. Торги состоялись 19 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Боливия 8 эскудо 1794 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2363 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Боливия 8 эскудо 1794 PTS PR на аукционе Stack's - May 17, 2024
Боливия 8 эскудо 1794 PTS PR на аукционе Stack's - May 17, 2024
Продавец Stack's
Дата 17 мая 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
1600 $
Цена в валюте аукциона 1600 USD
Боливия 8 эскудо 1794 PTS PR на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1794 PTS PR на аукционе VINCHON - June 29, 2022
Продавец VINCHON
Дата 29 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Боливия 8 эскудо 1794 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1794 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - June 2, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность F
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Боливия 8 эскудо 1794 PTS PR на аукционе Cayón - December 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1794 PTS PR на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1794 PTS PR на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1794 PTS PR на аукционе SINCONA - October 23, 2019
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1794 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1794 PTS PR на аукционе Heritage - April 29, 2019
Боливия 8 эскудо 1794 PTS PR на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1794 PTS PR на аукционе Jean ELSEN - March 15, 2019
Продавец Jean ELSEN
Дата 15 марта 2019
Сохранность F
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Боливия 8 эскудо 1794 PTS PR на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1794 PTS PR на аукционе HERVERA - July 13, 2018
Продавец HERVERA
Дата 13 июля 2018
Сохранность F
Цена
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Боливия 8 эскудо 1794 PTS PR на аукционе Soler y Llach - July 12, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 12 июля 2018
Сохранность F
Цена
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Боливия 8 эскудо 1794 PTS PR на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1794 PTS PR на аукционе InAsta - May 5, 2018
Продавец InAsta
Дата 5 мая 2018
Сохранность VF
Цена
Боливия 8 эскудо 1794 PTS PR на аукционе Stack's - January 16, 2018
Боливия 8 эскудо 1794 PTS PR на аукционе Stack's - January 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1794 PTS PR на аукционе HERVERA - December 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1794 PTS PR на аукционе Soler y Llach - December 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1794 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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