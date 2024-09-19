Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
8 эскудо 1794 года PTS PR (Боливия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1794
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1794 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1350 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2200 EUR. Торги состоялись 19 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2363 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 15 марта 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 12 июля 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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