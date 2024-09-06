Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

Монеты Боливии 1794 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1794 PTS PR
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 64
Аверс
Реверс
4 эскудо 1794 PTS PR
Средняя цена 760 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
2 эскудо 1794 PTS PR
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 эскудо 1794 PTS PR
Средняя цена 790 $
Продажи
0 6
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск