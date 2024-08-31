Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
4 эскудо 1794 года PTS PR (Боливия, Карл IV)
Фотография: Hess Divo
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл IV
- Номинал 4 эскудо
- Год 1794
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 4 эскудо 1794 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1032 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1955 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.
Сохранность
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Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
1600 $
Цена в валюте аукциона 1600 USD
Продавец Goldberg
Дата 21 июня 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
650 $
Цена в валюте аукциона 650 USD
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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