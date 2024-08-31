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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

4 эскудо 1794 года PTS PR (Боливия, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1794 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1794 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV

Фотография: Hess Divo

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1794
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 4 эскудо 1794 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1032 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1955 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Боливия 4 эскудо 1794 PTS PR на аукционе Rio de la Plata - September 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
1600 $
Цена в валюте аукциона 1600 USD
Боливия 4 эскудо 1794 PTS PR на аукционе Goldberg - June 21, 2023
Продавец Goldberg
Дата 21 июня 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
650 $
Цена в валюте аукциона 650 USD
Боливия 4 эскудо 1794 PTS PR на аукционе Auctiones - September 19, 2021
Продавец Auctiones
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Боливия 4 эскудо 1794 PTS PR на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Боливия 4 эскудо 1794 PTS PR на аукционе Goldberg - June 8, 2016
Продавец Goldberg
Дата 8 июня 2016
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
Боливия 4 эскудо 1794 PTS PR на аукционе Goldberg - June 3, 2014
Боливия 4 эскудо 1794 PTS PR на аукционе Goldberg - June 3, 2014
Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2014
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
Боливия 4 эскудо 1794 PTS PR на аукционе Stack's - April 20, 2005
Боливия 4 эскудо 1794 PTS PR на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1794 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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