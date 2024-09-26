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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

1 эскудо 1794 года PTS PR (Боливия, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1794 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1794 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1794
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 1 эскудо 1794 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 169 проданному на аукционе Rio de la Plata за 1100 USD. Торги состоялись 12 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Боливия 1 эскудо 1794 PTS PR на аукционе Rio de la Plata - September 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
850 $
Цена в валюте аукциона 850 USD
Боливия 1 эскудо 1794 PTS PR на аукционе Rio de la Plata - September 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
1100 $
Цена в валюте аукциона 1100 USD
Боливия 1 эскудо 1794 PTS PR на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Боливия 1 эскудо 1794 PTS PR на аукционе Heritage - January 16, 2014
Боливия 1 эскудо 1794 PTS PR на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Боливия 1 эскудо 1794 PTS PR на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Боливия 1 эскудо 1794 PTS PR на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1794 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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