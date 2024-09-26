Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
1 эскудо 1794 года PTS PR (Боливия, Карл IV)
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1794
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 1 эскудо 1794 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 169 проданному на аукционе Rio de la Plata за 1100 USD. Торги состоялись 12 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
850 $
Цена в валюте аукциона 850 USD
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
1100 $
Цена в валюте аукциона 1100 USD
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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