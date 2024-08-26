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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

8 эскудо 1805 года PTS PJ (Боливия, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1805 года PTS PJ - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1805 года PTS PJ - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1805
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (90)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1805 года со знаком PTS PJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 479 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 7000 CHF. Торги состоялись 20 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Боливия 8 эскудо 1805 PTS PJ на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1622 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Боливия 8 эскудо 1805 PTS PJ на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1785 $
Цена в валюте аукциона 1655 EUR
Боливия 8 эскудо 1805 PTS PJ на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1805 PTS PJ на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1805 PTS PJ на аукционе Münzenonline - April 28, 2023
Продавец Münzenonline
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Боливия 8 эскудо 1805 PTS PJ на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1805 PTS PJ на аукционе Rio de la Plata - December 8, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Боливия 8 эскудо 1805 PTS PJ на аукционе Münzenonline - November 18, 2022
Продавец Münzenonline
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1805 PTS PJ на аукционе Rio de la Plata - June 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1805 PTS PJ на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1805 PTS PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1805 PTS PJ на аукционе Aurea - October 6, 2021
Продавец Aurea
Дата 6 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1805 PTS PJ на аукционе Stack's - June 22, 2021
Боливия 8 эскудо 1805 PTS PJ на аукционе Stack's - June 22, 2021
Продавец Stack's
Дата 22 июня 2021
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Боливия 8 эскудо 1805 PTS PJ на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1805 PTS PJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1805 PTS PJ на аукционе Soler y Llach - February 25, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1805 PTS PJ на аукционе Cayón - December 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1805 PTS PJ на аукционе SINCONA - October 20, 2020
Продавец SINCONA
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1805 PTS PJ на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1805 PTS PJ на аукционе SINCONA - October 23, 2019
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1805 PTS PJ на аукционе Künker - July 16, 2019
Продавец Künker
Дата 16 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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