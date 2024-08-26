Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
8 эскудо 1805 года PTS PJ (Боливия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1805
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (90)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1805 года со знаком PTS PJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 479 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 7000 CHF. Торги состоялись 20 ноября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
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Дата 8 декабря 2022
Сохранность AU
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Продавец Münzenonline
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
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Дата 19 июня 2022
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
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Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
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Дата 6 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 22 июня 2021
Сохранность XF DETAILS PCGS
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность XF
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Дата 3 июня 2021
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Дата 25 февраля 2021
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Дата 23 декабря 2020
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Дата 23 октября 2019
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