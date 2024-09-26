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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

Монеты Боливии 1805 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1805 PTS PJ
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 90
Аверс
Реверс
4 эскудо 1805 PTS PJ
Средняя цена 730 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 эскудо 1805 PTS PJ
Средняя цена 920 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 эскудо 1805 PTS PJ
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 8
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