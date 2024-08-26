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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

2 эскудо 1805 года PTS PJ (Боливия, Карл IV)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1805
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 2 эскудо 1805 года со знаком PTS PJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 148 проданному на аукционе Rio de la Plata за 1000 USD. Торги состоялись 11 июня 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Cayón (1)
  • Rio de la Plata (1)
  • Soler y Llach (1)
Боливия 2 эскудо 1805 PTS PJ на аукционе Rio de la Plata - June 14, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1000 $
Цена в валюте аукциона 1000 USD
Боливия 2 эскудо 1805 PTS PJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
845 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Боливия 2 эскудо 1805 PTS PJ на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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