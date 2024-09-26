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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

4 эскудо 1805 года PTS PJ (Боливия, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1805 года PTS PJ - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1805 года PTS PJ - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1805
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 4 эскудо 1805 года со знаком PTS PJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1041 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1610 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Боливия 4 эскудо 1805 PTS PJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
691 $
Цена в валюте аукциона 720 EUR
Боливия 4 эскудо 1805 PTS PJ на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
764 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Боливия 4 эскудо 1805 PTS PJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Боливия 4 эскудо 1805 PTS PJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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