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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

1 эскудо 1805 года PTS PJ (Боливия, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1805 года PTS PJ - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1805 года PTS PJ - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1805
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 1 эскудо 1805 года со знаком PTS PJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31507 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3480 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Боливия 1 эскудо 1805 PTS PJ на аукционе Rio de la Plata - March 15, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
700 $
Цена в валюте аукциона 700 USD
Боливия 1 эскудо 1805 PTS PJ на аукционе Stack's - November 16, 2022
Боливия 1 эскудо 1805 PTS PJ на аукционе Stack's - November 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Боливия 1 эскудо 1805 PTS PJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Боливия 1 эскудо 1805 PTS PJ на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Боливия 1 эскудо 1805 PTS PJ на аукционе DNW - December 2, 2020
Продавец DNW
Дата 2 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Боливия 1 эскудо 1805 PTS PJ на аукционе DNW - December 2, 2020
Продавец DNW
Дата 2 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Боливия 1 эскудо 1805 PTS PJ на аукционе DNW - December 2, 2020
Продавец DNW
Дата 2 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Боливия 1 эскудо 1805 PTS PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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