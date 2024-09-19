Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
1 эскудо 1805 года PTS PJ (Боливия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1805
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 1 эскудо 1805 года со знаком PTS PJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31507 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3480 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
700 $
Цена в валюте аукциона 700 USD
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Где продать?
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