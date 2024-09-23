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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

8 эскудо 1789 года PTS PR (Боливия, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1789 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1789 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1789
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1789 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 464 проданному на аукционе Numisor за 10500 CHF. Торги состоялись 20 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Боливия 8 эскудо 1789 PTS PR на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
10448 $
Цена в валюте аукциона 10500 CHF
Боливия 8 эскудо 1789 PTS PR на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
2975 $
Цена в валюте аукциона 3100 EUR
Боливия 8 эскудо 1789 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1789 PTS PR на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1789 PTS PR на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1789 PTS PR на аукционе HERVERA - December 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Боливия 8 эскудо 1789 PTS PR на аукционе Soler y Llach - December 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Боливия 8 эскудо 1789 PTS PR на аукционе Heritage - April 14, 2015
Боливия 8 эскудо 1789 PTS PR на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1789 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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