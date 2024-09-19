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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

1 эскудо 1797 года PTS PP (Боливия, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1797 года PTS PP - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1797 года PTS PP - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1797
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 1 эскудо 1797 года со знаком PTS PP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 339 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1900 EUR. Торги состоялись 15 марта 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (2)
  • Cayón (2)
  • Rio de la Plata (1)
  • Sedwick (1)
  • SINCONA (2)
Боливия 1 эскудо 1797 PTS PP на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
2038 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Боливия 1 эскудо 1797 PTS PP на аукционе Rio de la Plata - March 17, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Боливия 1 эскудо 1797 PTS PP на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Боливия 1 эскудо 1797 PTS PP на аукционе Sedwick - November 1, 2019
Продавец Sedwick
Дата 1 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Боливия 1 эскудо 1797 PTS PP на аукционе SINCONA - May 20, 2019
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Боливия 1 эскудо 1797 PTS PP на аукционе SINCONA - May 16, 2017
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Боливия 1 эскудо 1797 PTS PP на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Боливия 1 эскудо 1797 PTS PP на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1797 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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