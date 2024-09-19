Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
1 эскудо 1797 года PTS PP (Боливия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1797
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 1 эскудо 1797 года со знаком PTS PP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 339 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1900 EUR. Торги состоялись 15 марта 2023.
Сохранность
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- Aureo & Calicó (2)
- Cayón (2)
- Rio de la Plata (1)
- Sedwick (1)
- SINCONA (2)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
2038 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 1 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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