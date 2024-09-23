Каталог монет Фердинанда VII (1808-1833)

Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
Монеты Фердинанда VII с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $1,300 - 0 86
Боливия, Фердинанд VII
8 эскудо 1822 PTS PJ
Золото $2,200 - 0 37
Боливия, Фердинанд VII
8 эскудо 1824 PTS PJ
Золото $1,100 - 0 12
Боливия, Фердинанд VII
1 эскудо 1822 PTS PJ
Золото $2,100 - 1 63
Боливия, Фердинанд VII
8 эскудо 1823 PTS PJ
Золото $1,700 - 0 5
Боливия, Фердинанд VII
1 эскудо 1824 PTS PJ
Золото $670 - 0 5
Боливия, Фердинанд VII
1 эскудо 1823 PTS PJ
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