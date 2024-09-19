Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
8 эскудо 1824 года PTS PJ (Боливия, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1824
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1824 года со знаком PTS PJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 135 проданному на аукционе Maison Palombo за 7800 CHF. Торги состоялись 30 ноября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
1902 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numismatica Ranieri
Дата 9 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 4 мая 2017
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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