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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

8 эскудо 1824 года PTS PJ (Боливия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1824 года PTS PJ - цена золотой монеты - Боливия, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1824 года PTS PJ - цена золотой монеты - Боливия, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1824
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1824 года со знаком PTS PJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 135 проданному на аукционе Maison Palombo за 7800 CHF. Торги состоялись 30 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Боливия 8 эскудо 1824 PTS PJ на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
3524 $
Цена в валюте аукциона 3300 EUR
Боливия 8 эскудо 1824 PTS PJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
1902 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Боливия 8 эскудо 1824 PTS PJ на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1824 PTS PJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1824 PTS PJ на аукционе Heritage - March 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1824 PTS PJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1824 PTS PJ на аукционе Aureo & Calicó - June 2, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1824 PTS PJ на аукционе Monedalia.es - December 29, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1824 PTS PJ на аукционе Cayón - December 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1824 PTS PJ на аукционе Chaponnière - November 20, 2019
Продавец Chaponnière
Дата 20 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
Боливия 8 эскудо 1824 PTS PJ на аукционе Numismatica Ranieri - November 9, 2019
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 9 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1824 PTS PJ на аукционе Heritage Eur - May 17, 2019
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1824 PTS PJ на аукционе Heritage Eur - November 17, 2018
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
Боливия 8 эскудо 1824 PTS PJ на аукционе Heritage Eur - May 18, 2018
Продавец Heritage Eur
Дата 18 мая 2018
Сохранность XF
Цена
Боливия 8 эскудо 1824 PTS PJ на аукционе Sedwick - November 6, 2017
Продавец Sedwick
Дата 6 ноября 2017
Сохранность AU50 NGC
Цена
Боливия 8 эскудо 1824 PTS PJ на аукционе Sedwick - May 4, 2017
Продавец Sedwick
Дата 4 мая 2017
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1824 PTS PJ на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1824 PTS PJ на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1824 PTS PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1824 PTS PJ на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1824 PTS PJ на аукционе HERVERA - May 7, 2013
Продавец HERVERA
Дата 7 мая 2013
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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