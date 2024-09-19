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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

Золотые монеты 8 эскудо Фердинанда VII - Боливия

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8 эскудо 1822-1824

Год Знак Описание Продажи Продажи
1822 PTS PJ 0 861823 PTS PJ 1 621824 PTS PJ 0 37
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