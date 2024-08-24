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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

8 эскудо 1822 года PTS PJ (Боливия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1822 года PTS PJ - цена золотой монеты - Боливия, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1822 года PTS PJ - цена золотой монеты - Боливия, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1822
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (86)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1822 года со знаком PTS PJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1046 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2760 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Боливия 8 эскудо 1822 PTS PJ на аукционе Rio de la Plata - June 14, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
Сохранность AU
Цена
2500 $
Цена в валюте аукциона 2500 USD
Боливия 8 эскудо 1822 PTS PJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
1890 $
Цена в валюте аукциона 1750 EUR
Боливия 8 эскудо 1822 PTS PJ на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1822 PTS PJ на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1822 PTS PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1822 PTS PJ на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1822 PTS PJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1822 PTS PJ на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1822 PTS PJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Боливия 8 эскудо 1822 PTS PJ на аукционе Heritage - June 24, 2021
Боливия 8 эскудо 1822 PTS PJ на аукционе Heritage - June 24, 2021
Продавец Heritage
Дата 24 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Боливия 8 эскудо 1822 PTS PJ на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1822 PTS PJ на аукционе Tauler & Fau - June 9, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1822 PTS PJ на аукционе Auction World - January 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1822 PTS PJ на аукционе Numisor - October 17, 2020
Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1822 PTS PJ на аукционе Cayón - June 20, 2020
Продавец Cayón
Дата 20 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1822 PTS PJ на аукционе Stack's - August 14, 2019
Боливия 8 эскудо 1822 PTS PJ на аукционе Stack's - August 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1822 PTS PJ на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1822 PTS PJ на аукционе ibercoin - June 5, 2019
Продавец ibercoin
Дата 5 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Боливия 8 эскудо 1822 PTS PJ на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность F
Цена
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Боливия 8 эскудо 1822 PTS PJ на аукционе Warin Global Investments - January 16, 2019
Продавец Warin Global Investments
Дата 16 января 2019
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Боливия 8 эскудо 1822 PTS PJ на аукционе HERVERA - July 12, 2018
Продавец HERVERA
Дата 12 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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