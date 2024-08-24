Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
8 эскудо 1822 года PTS PJ (Боливия, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1822
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (86)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1822 года со знаком PTS PJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1046 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2760 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
Сохранность AU
Цена
2500 $
Цена в валюте аукциона 2500 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
1890 $
Цена в валюте аукциона 1750 EUR
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 16 января 2019
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Где продать?
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