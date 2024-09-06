Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
8 эскудо 1823 года PTS PJ (Боливия, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1823
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1823 года со знаком PTS PJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 21006 проданному на аукционе Stack's Bowers за 8500 USD. Торги состоялись 16 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2201 $
Цена в валюте аукциона 2040 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
1499 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 21 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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