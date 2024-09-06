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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

8 эскудо 1823 года PTS PJ (Боливия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1823 года PTS PJ - цена золотой монеты - Боливия, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1823 года PTS PJ - цена золотой монеты - Боливия, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1823
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1823 года со знаком PTS PJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 21006 проданному на аукционе Stack's Bowers за 8500 USD. Торги состоялись 16 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Боливия 8 эскудо 1823 PTS PJ на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Боливия 8 эскудо 1823 PTS PJ на аукционе Heritage - May 12, 2024
Продавец Heritage
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2201 $
Цена в валюте аукциона 2040 EUR
Боливия 8 эскудо 1823 PTS PJ на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
1499 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Боливия 8 эскудо 1823 PTS PJ на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1823 PTS PJ на аукционе Rio de la Plata - March 17, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1823 PTS PJ на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1823 PTS PJ на аукционе Rio de la Plata - August 31, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1823 PTS PJ на аукционе Jesús Vico - June 9, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1823 PTS PJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1823 PTS PJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1823 PTS PJ на аукционе Stack's - January 19, 2022
Боливия 8 эскудо 1823 PTS PJ на аукционе Stack's - January 19, 2022
Продавец Stack's
Дата 19 января 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Боливия 8 эскудо 1823 PTS PJ на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
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Боливия 8 эскудо 1823 PTS PJ на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1823 PTS PJ на аукционе Stack's - January 16, 2021
Боливия 8 эскудо 1823 PTS PJ на аукционе Stack's - January 16, 2021
Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1823 PTS PJ на аукционе Soler y Llach - May 21, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 21 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1823 PTS PJ на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
Боливия 8 эскудо 1823 PTS PJ на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1823 PTS PJ на аукционе ibercoin - June 5, 2019
Продавец ibercoin
Дата 5 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Боливия 8 эскудо 1823 PTS PJ на аукционе Heritage - April 29, 2019
Боливия 8 эскудо 1823 PTS PJ на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1823 PTS PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1823 PTS PJ на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Боливия 8 эскудо 1823 PTS PJ на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность AU55 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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