Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
1 эскудо 1823 года PTS PJ (Боливия, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 эскудо
- Год 1823
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 1 эскудо 1823 года со знаком PTS PJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 95 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 800 USD. Торги состоялись 29 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rio de la Plata
Дата 15 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
440 $
Цена в валюте аукциона 440 USD
Где продать?
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