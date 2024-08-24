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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

1 эскудо 1823 года PTS PJ (Боливия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 эскудо 1823 года PTS PJ - цена золотой монеты - Боливия, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 эскудо 1823 года PTS PJ - цена золотой монеты - Боливия, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1823
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 1 эскудо 1823 года со знаком PTS PJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 95 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 800 USD. Торги состоялись 29 октября 2015.

Сохранность
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Боливия 1 эскудо 1823 PTS PJ на аукционе Rio de la Plata - December 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
440 $
Цена в валюте аукциона 440 USD
Боливия 1 эскудо 1823 PTS PJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
Боливия 1 эскудо 1823 PTS PJ на аукционе Rio de la Plata - May 29, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 29 мая 2021
Сохранность XF
Цена
Боливия 1 эскудо 1823 PTS PJ на аукционе Sedwick - October 29, 2015
Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
800 $
Цена в валюте аукциона 800 USD
Боливия 1 эскудо 1823 PTS PJ на аукционе Heritage - January 16, 2014
Боливия 1 эскудо 1823 PTS PJ на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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