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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

Золотые монеты 1 эскудо Фердинанда VII - Боливия

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1 эскудо 1822-1824

Год Знак Описание Продажи Продажи
1822 PTS PJ 0 121823 PTS PJ 0 51824 PTS PJ 0 5
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