Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
1 эскудо 1822 года PTS PJ (Боливия, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 эскудо
- Год 1822
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 1 эскудо 1822 года со знаком PTS PJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 208 проданному на аукционе Rio de la Plata за 1400 USD. Торги состоялись 17 марта 2022.
Сохранность
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- Stack's (1)
Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность VF
Цена
1100 $
Цена в валюте аукциона 1100 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
851 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 июня 2010
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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