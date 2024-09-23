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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

1 эскудо 1822 года PTS PJ (Боливия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 эскудо 1822 года PTS PJ - цена золотой монеты - Боливия, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 эскудо 1822 года PTS PJ - цена золотой монеты - Боливия, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1822
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 1 эскудо 1822 года со знаком PTS PJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 208 проданному на аукционе Rio de la Plata за 1400 USD. Торги состоялись 17 марта 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (2)
  • Cayón (3)
  • HERVERA (1)
  • Morton & Eden (1)
  • Rio de la Plata (2)
  • Sedwick (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Stack's (1)
Боливия 1 эскудо 1822 PTS PJ на аукционе Rio de la Plata - August 31, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность VF
Цена
1100 $
Цена в валюте аукциона 1100 USD
Боливия 1 эскудо 1822 PTS PJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
851 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Боливия 1 эскудо 1822 PTS PJ на аукционе Rio de la Plata - March 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Боливия 1 эскудо 1822 PTS PJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Боливия 1 эскудо 1822 PTS PJ на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Боливия 1 эскудо 1822 PTS PJ на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Боливия 1 эскудо 1822 PTS PJ на аукционе Sedwick - October 29, 2013
Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Боливия 1 эскудо 1822 PTS PJ на аукционе Morton & Eden - March 6, 2013
Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Боливия 1 эскудо 1822 PTS PJ на аукционе Stack's - June 20, 2010
Боливия 1 эскудо 1822 PTS PJ на аукционе Stack's - June 20, 2010
Продавец Stack's
Дата 20 июня 2010
Сохранность UNC
Цена
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Боливия 1 эскудо 1822 PTS PJ на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Боливия 1 эскудо 1822 PTS PJ на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность UNC
Цена
Боливия 1 эскудо 1822 PTS PJ на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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