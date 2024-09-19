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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

1 эскудо 1824 года PTS PJ (Боливия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 эскудо 1824 года PTS PJ - цена золотой монеты - Боливия, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 эскудо 1824 года PTS PJ - цена золотой монеты - Боливия, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1824
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 1 эскудо 1824 года со знаком PTS PJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1049 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3680 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
  • V. GADOURY (1)
Боливия 1 эскудо 1824 PTS PJ на аукционе Rio de la Plata - March 17, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
1400 $
Цена в валюте аукциона 1400 USD
Боливия 1 эскудо 1824 PTS PJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
Боливия 1 эскудо 1824 PTS PJ на аукционе Heritage - April 23, 2013
Боливия 1 эскудо 1824 PTS PJ на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность MS62 NGC
Цена
1763 $
Цена в валюте аукциона 1763 USD
Боливия 1 эскудо 1824 PTS PJ на аукционе V. GADOURY - December 1, 2012
Продавец V. GADOURY
Дата 1 декабря 2012
Сохранность AU
Цена
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Боливия 1 эскудо 1824 PTS PJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Боливия 1 эскудо 1824 PTS PJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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