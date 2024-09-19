Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
1 эскудо 1824 года PTS PJ (Боливия, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 эскудо
- Год 1824
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 1 эскудо 1824 года со знаком PTS PJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1049 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3680 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Cayón (1)
- Heritage (1)
- Rio de la Plata (1)
- Stack's (1)
- V. GADOURY (1)
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
1400 $
Цена в валюте аукциона 1400 USD
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность MS62 NGC
Цена
1763 $
Цена в валюте аукциона 1763 USD
Продавец V. GADOURY
Дата 1 декабря 2012
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 эскудо 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск