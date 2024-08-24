Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
8 эскудо 1806 года PTS PJ (Боливия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1806
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (108)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1806 года со знаком PTS PJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31510 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3360 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
2459 $
Цена в валюте аукциона 2280 EUR
Продавец Heritage
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisor
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 февраля 2021
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 30 июля 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 21 апреля 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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