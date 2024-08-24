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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

8 эскудо 1806 года PTS PJ (Боливия, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1806 года PTS PJ - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1806 года PTS PJ - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1806
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (108)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1806 года со знаком PTS PJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31510 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3360 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Боливия 8 эскудо 1806 PTS PJ на аукционе Heritage - August 1, 2024
Продавец Heritage
Дата 1 августа 2024
Сохранность VF
Цена
1980 $
Цена в валюте аукциона 1980 USD
Боливия 8 эскудо 1806 PTS PJ на аукционе Heritage - May 12, 2024
Продавец Heritage
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
2459 $
Цена в валюте аукциона 2280 EUR
Боливия 8 эскудо 1806 PTS PJ на аукционе Heritage - February 29, 2024
Продавец Heritage
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1806 PTS PJ на аукционе Heritage - June 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1806 PTS PJ на аукционе Heritage - March 2, 2023
Продавец Heritage
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1806 PTS PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1806 PTS PJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Боливия 8 эскудо 1806 PTS PJ на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1806 PTS PJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1806 PTS PJ на аукционе Numisor - May 11, 2021
Продавец Numisor
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1806 PTS PJ на аукционе Stack's - February 25, 2021
Боливия 8 эскудо 1806 PTS PJ на аукционе Stack's - February 25, 2021
Продавец Stack's
Дата 25 февраля 2021
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Боливия 8 эскудо 1806 PTS PJ на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1806 PTS PJ на аукционе Numisor - October 17, 2020
Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1806 PTS PJ на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 30, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 30 июля 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Боливия 8 эскудо 1806 PTS PJ на аукционе Heritage - April 27, 2020
Боливия 8 эскудо 1806 PTS PJ на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1806 PTS PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1806 PTS PJ на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1806 PTS PJ на аукционе Tauler & Fau - June 18, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1806 PTS PJ на аукционе Heritage - April 29, 2019
Боливия 8 эскудо 1806 PTS PJ на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1806 PTS PJ на аукционе Auction World - April 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 апреля 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1806 PTS PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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