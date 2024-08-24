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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

Монеты Боливии 1806 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1806 PTS PJ
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 108
Аверс
Реверс
4 эскудо 1806 PTS PJ
Средняя цена 750 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
2 эскудо 1806 PTS PJ
Средняя цена 870 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 эскудо 1806 PTS PJ
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 4
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