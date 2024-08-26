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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

2 эскудо 1806 года PTS PJ (Боливия, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1806 года PTS PJ - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1806 года PTS PJ - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1806
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 2 эскудо 1806 года со знаком PTS PJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 437 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1500 EUR. Торги состоялись 6 июля 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Боливия 2 эскудо 1806 PTS PJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
940 $
Цена в валюте аукциона 980 EUR
Боливия 2 эскудо 1806 PTS PJ на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность VF30 NGC
Цена
650 $
Цена в валюте аукциона 650 USD
Боливия 2 эскудо 1806 PTS PJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Боливия 2 эскудо 1806 PTS PJ на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2008
Сохранность VF
Цена
******
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Боливия 2 эскудо 1806 PTS PJ на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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