Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
2 эскудо 1806 года PTS PJ (Боливия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1806
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 2 эскудо 1806 года со знаком PTS PJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 437 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1500 EUR. Торги состоялись 6 июля 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность VF30 NGC
Цена
650 $
Цена в валюте аукциона 650 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2008
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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