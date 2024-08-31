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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

4 эскудо 1806 года PTS PJ (Боливия, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1806 года PTS PJ - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1806 года PTS PJ - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1806
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 4 эскудо 1806 года со знаком PTS PJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1942 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 900 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2017.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (1)
  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
Боливия 4 эскудо 1806 PTS PJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
940 $
Цена в валюте аукциона 980 EUR
Боливия 4 эскудо 1806 PTS PJ на аукционе Aureo & Calicó - February 9, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 9 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
961 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Боливия 4 эскудо 1806 PTS PJ на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Боливия 4 эскудо 1806 PTS PJ на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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