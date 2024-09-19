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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

1 эскудо 1806 года PTS PJ (Боливия, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1806 года PTS PJ - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1806 года PTS PJ - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1806
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 1 эскудо 1806 года со знаком PTS PJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5477 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2225 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.

Сохранность
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Боливия 1 эскудо 1806 PTS PJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
2135 $
Цена в валюте аукциона 2225 EUR
Боливия 1 эскудо 1806 PTS PJ на аукционе HERVERA - December 17, 2015
Продавец HERVERA
Дата 17 декабря 2015
Сохранность XF45 NN Coins
Цена
651 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Боливия 1 эскудо 1806 PTS PJ на аукционе Heritage - April 26, 2010
Боливия 1 эскудо 1806 PTS PJ на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность VF
Цена
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Боливия 1 эскудо 1806 PTS PJ на аукционе Cayón - February 5, 2009
Продавец Cayón
Дата 5 февраля 2009
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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