Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
8 эскудо 1798 года PTS PP (Боливия, Карл IV)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1798
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (85)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1798 года со знаком PTS PP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 824 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2400 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
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Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец Numisor
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 июня 2020
Сохранность VF
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Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 30 января 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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