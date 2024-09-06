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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

8 эскудо 1798 года PTS PP (Боливия, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1798 года PTS PP - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1798 года PTS PP - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1798
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (85)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1798 года со знаком PTS PP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 824 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2400 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (4)
  • UBS (2)
Боливия 8 эскудо 1798 PTS PP на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1730 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Боливия 8 эскудо 1798 PTS PP на аукционе Stack's - May 17, 2024
Боливия 8 эскудо 1798 PTS PP на аукционе Stack's - May 17, 2024
Продавец Stack's
Дата 17 мая 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Боливия 8 эскудо 1798 PTS PP на аукционе Oslo Myntgalleri - November 26, 2023
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1798 PTS PP на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1798 PTS PP на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1798 PTS PP на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1798 PTS PP на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1798 PTS PP на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1798 PTS PP на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Боливия 8 эскудо 1798 PTS PP на аукционе Stack's - August 24, 2022
Боливия 8 эскудо 1798 PTS PP на аукционе Stack's - August 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Боливия 8 эскудо 1798 PTS PP на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1798 PTS PP на аукционе ibercoin - December 21, 2021
Продавец ibercoin
Дата 21 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Боливия 8 эскудо 1798 PTS PP на аукционе Heritage - October 28, 2021
Продавец Heritage
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1798 PTS PP на аукционе Tauler & Fau - October 5, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1798 PTS PP на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1798 PTS PP на аукционе Numisor - May 11, 2021
Продавец Numisor
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1798 PTS PP на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность XF
Цена
Боливия 8 эскудо 1798 PTS PP на аукционе Tauler & Fau - June 24, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1798 PTS PP на аукционе Monedalia.es - May 28, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1798 PTS PP на аукционе Heritage - January 30, 2020
Боливия 8 эскудо 1798 PTS PP на аукционе Heritage - January 30, 2020
Продавец Heritage
Дата 30 января 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1798 PTS PP на аукционе Heritage - January 16, 2020
Боливия 8 эскудо 1798 PTS PP на аукционе Heritage - January 16, 2020
Продавец Heritage
Дата 16 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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