Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
8 эскудо 1790 года PTS PR (Боливия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1790
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1790 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 33403 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7200 USD. Торги состоялись 17 января 2023.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
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Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
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Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Rio de la Plata
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 23 августа 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
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Продавец Auction World
Дата 18 октября 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность XF45 NGC
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Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
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Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU50 NGC
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность VF
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Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность XF
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Где продать?
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