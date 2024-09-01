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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

8 эскудо 1790 года PTS PR (Боливия, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1790 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1790 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1790
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1790 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 33403 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7200 USD. Торги состоялись 17 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Боливия 8 эскудо 1790 PTS PR на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1838 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Боливия 8 эскудо 1790 PTS PR на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
2136 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Боливия 8 эскудо 1790 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1790 PTS PR на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Боливия 8 эскудо 1790 PTS PR на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1790 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1790 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1790 PTS PR на аукционе Rio de la Plata - March 17, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1790 PTS PR на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1790 PTS PR на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1790 PTS PR на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1790 PTS PR на аукционе Stack's - August 23, 2021
Боливия 8 эскудо 1790 PTS PR на аукционе Stack's - August 23, 2021
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1790 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1790 PTS PR на аукционе Auction World - October 18, 2020
Продавец Auction World
Дата 18 октября 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1790 PTS PR на аукционе Auction World - July 19, 2020
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1790 PTS PR на аукционе Sedwick - May 28, 2020
Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1790 PTS PR на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1790 PTS PR на аукционе Heritage - April 29, 2019
Боливия 8 эскудо 1790 PTS PR на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1790 PTS PR на аукционе SINCONA - May 15, 2018
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1790 PTS PR на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1790 PTS PR на аукционе HERVERA - December 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1790 PTS PR на аукционе Soler y Llach - December 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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