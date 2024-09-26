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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

2 эскудо 1795 года PTS PP (Боливия, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1795 года PTS PP - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1795 года PTS PP - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1795
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 2 эскудо 1795 года со знаком PTS PP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 769 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1200 EUR. Торги состоялись 3 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Sedwick (1)
Боливия 2 эскудо 1795 PTS PP на аукционе Sedwick - November 8, 2021
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
1400 $
Цена в валюте аукциона 1400 USD
Боливия 2 эскудо 1795 PTS PP на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1795 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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