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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

Монеты Боливии 1795 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1795 PTS PR
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
8 эскудо 1795 PTS PP
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
4 эскудо 1795 PTS PP
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
2 эскудо 1795 PTS PP
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 эскудо 1795 PTS PP
Средняя цена 850 $
Продажи
0 4
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