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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

4 эскудо 1795 года PTS PP (Боливия, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1795 года PTS PP - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1795 года PTS PP - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1795
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 4 эскудо 1795 года со знаком PTS PP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 197 проданному на аукционе Rio de la Plata за 2200 USD. Торги состоялись 16 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Aureo & Calicó (1)
  • Heritage (1)
  • London Coins (1)
  • Rauch (1)
  • Rio de la Plata (1)
  • Tauler & Fau (1)
Боливия 4 эскудо 1795 PTS PP на аукционе Tauler & Fau - November 29, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
990 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Боливия 4 эскудо 1795 PTS PP на аукционе Rio de la Plata - June 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF
Цена
2200 $
Цена в валюте аукциона 2200 USD
Боливия 4 эскудо 1795 PTS PP на аукционе Heritage - April 23, 2018
Боливия 4 эскудо 1795 PTS PP на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Боливия 4 эскудо 1795 PTS PP на аукционе London Coins - June 4, 2016
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2016
Сохранность F
Цена
******
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Боливия 4 эскудо 1795 PTS PP на аукционе Aureo & Calicó - June 30, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Боливия 4 эскудо 1795 PTS PP на аукционе Rauch - March 25, 2011
Продавец Rauch
Дата 25 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1795 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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