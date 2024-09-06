Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
4 эскудо 1795 года PTS PP (Боливия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл IV
- Номинал 4 эскудо
- Год 1795
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 4 эскудо 1795 года со знаком PTS PP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 197 проданному на аукционе Rio de la Plata за 2200 USD. Торги состоялись 16 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF
Цена
2200 $
Цена в валюте аукциона 2200 USD
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 4 июня 2016
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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