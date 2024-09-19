Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
8 эскудо 1795 года PTS PP (Боливия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1795
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1795 года со знаком PTS PP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 62204 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1740 USD. Торги состоялись 13 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1718 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Продавец Heritage
Дата 20 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1650 $
Цена в валюте аукциона 1650 USD
Продавец Heritage
Дата 14 декабря 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 21 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 9 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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