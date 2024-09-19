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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

8 эскудо 1795 года PTS PP (Боливия, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1795 года PTS PP - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1795 года PTS PP - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1795
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1795 года со знаком PTS PP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 62204 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1740 USD. Торги состоялись 13 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Боливия 8 эскудо 1795 PTS PP на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1718 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Боливия 8 эскудо 1795 PTS PP на аукционе Heritage - June 20, 2024
Продавец Heritage
Дата 20 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1650 $
Цена в валюте аукциона 1650 USD
Боливия 8 эскудо 1795 PTS PP на аукционе Heritage - December 14, 2023
Продавец Heritage
Дата 14 декабря 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Боливия 8 эскудо 1795 PTS PP на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1795 PTS PP на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1795 PTS PP на аукционе Cayón - July 19, 2022
Продавец Cayón
Дата 19 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1795 PTS PP на аукционе ibercoin - December 21, 2021
Продавец ibercoin
Дата 21 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1795 PTS PP на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1795 PTS PP на аукционе Oslo Myntgalleri - May 9, 2021
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 9 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1795 PTS PP на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1795 PTS PP на аукционе Cayón - December 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1795 PTS PP на аукционе HERVERA - February 28, 2019
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1795 PTS PP на аукционе Soler y Llach - February 27, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1795 PTS PP на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1795 PTS PP на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1795 PTS PP на аукционе HERVERA - December 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1795 PTS PP на аукционе Soler y Llach - December 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1795 PTS PP на аукционе Cayón - December 12, 2015
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1795 PTS PP на аукционе Aureo & Calicó - June 4, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1795 PTS PP на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1795 PTS PP на аукционе Morton & Eden - March 6, 2013
Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1795 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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