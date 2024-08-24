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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

8 эскудо 1803 года PTS PJ (Боливия, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1803 года PTS PJ - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1803 года PTS PJ - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1803
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1803 года со знаком PTS PJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1349 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 4485 USD. Торги состоялись 24 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Боливия 8 эскудо 1803 PTS PJ на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1922 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Боливия 8 эскудо 1803 PTS PJ на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
1712 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Боливия 8 эскудо 1803 PTS PJ на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1803 PTS PJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1803 PTS PJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1803 PTS PJ на аукционе Monedalia.es - December 29, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1803 PTS PJ на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1803 PTS PJ на аукционе Auction World - January 20, 2020
Продавец Auction World
Дата 20 января 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1803 PTS PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1803 PTS PJ на аукционе Heritage - September 9, 2019
Боливия 8 эскудо 1803 PTS PJ на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1803 PTS PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1803 PTS PJ на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1803 PTS PJ на аукционе HERVERA - December 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1803 PTS PJ на аукционе Soler y Llach - December 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1803 PTS PJ на аукционе Sedwick - November 6, 2017
Продавец Sedwick
Дата 6 ноября 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
Боливия 8 эскудо 1803 PTS PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1803 PTS PJ на аукционе Heritage - May 19, 2016
Боливия 8 эскудо 1803 PTS PJ на аукционе Heritage - May 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 мая 2016
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1803 PTS PJ на аукционе HERVERA - December 17, 2015
Продавец HERVERA
Дата 17 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1803 PTS PJ на аукционе Soler y Llach - December 16, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 16 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1803 PTS PJ на аукционе Cayón - December 12, 2015
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1803 PTS PJ на аукционе Heritage - July 9, 2015
Боливия 8 эскудо 1803 PTS PJ на аукционе Heritage - July 9, 2015
Продавец Heritage
Дата 9 июля 2015
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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