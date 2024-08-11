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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

2 эскудо 1789 года PTS PR (Боливия, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1789 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1789 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1789
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 2 эскудо 1789 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 15 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 4500 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.

Сохранность
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  • Cayón (1)
Боливия 2 эскудо 1789 PTS PR на аукционе Cayón - January 28, 2013
Продавец Cayón
Дата 28 января 2013
Сохранность F
Цена
2153 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Боливия 2 эскудо 1789 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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