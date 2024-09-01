Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
8 эскудо 1792 года PTS PR (Боливия, Карл IV)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1792
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1792 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 20083 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1998 USD. Торги состоялись 6 января 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1558 $
Цена в валюте аукциона 1451 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 15 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 7 июля 2016
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 марта 2016
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2013
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 21 января 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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