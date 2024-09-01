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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

8 эскудо 1792 года PTS PR (Боливия, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1792 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1792 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1792
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1792 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 20083 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1998 USD. Торги состоялись 6 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
  • Warin Global Investments (1)
Боливия 8 эскудо 1792 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1558 $
Цена в валюте аукциона 1451 EUR
Боливия 8 эскудо 1792 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
1516 $
Цена в валюте аукциона 1250 EUR
Боливия 8 эскудо 1792 PTS PR на аукционе Tauler & Fau - November 10, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1792 PTS PR на аукционе Warin Global Investments - April 15, 2019
Продавец Warin Global Investments
Дата 15 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Боливия 8 эскудо 1792 PTS PR на аукционе HERVERA - December 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1792 PTS PR на аукционе Soler y Llach - December 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1792 PTS PR на аукционе HERVERA - July 7, 2016
Продавец HERVERA
Дата 7 июля 2016
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1792 PTS PR на аукционе Heritage - March 3, 2016
Боливия 8 эскудо 1792 PTS PR на аукционе Heritage - March 3, 2016
Продавец Heritage
Дата 3 марта 2016
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1792 PTS PR на аукционе Cayón - December 12, 2015
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1792 PTS PR на аукционе Heritage - October 1, 2015
Боливия 8 эскудо 1792 PTS PR на аукционе Heritage - October 1, 2015
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1792 PTS PR на аукционе Heritage - February 19, 2015
Боливия 8 эскудо 1792 PTS PR на аукционе Heritage - February 19, 2015
Продавец Heritage
Дата 19 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
Боливия 8 эскудо 1792 PTS PR на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1792 PTS PR на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1792 PTS PR на аукционе Morton & Eden - March 6, 2013
Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1792 PTS PR на аукционе Heritage - January 7, 2013
Боливия 8 эскудо 1792 PTS PR на аукционе Heritage - January 7, 2013
Продавец Heritage
Дата 7 января 2013
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1792 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1792 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1792 PTS PR на аукционе HERVERA - May 3, 2011
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1792 PTS PR на аукционе Soler y Llach - May 2, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2011
Сохранность VF
Цена
Боливия 8 эскудо 1792 PTS PR на аукционе Cayón - January 21, 2011
Продавец Cayón
Дата 21 января 2011
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1792 PTS PR на аукционе Heritage - May 30, 2008
Боливия 8 эскудо 1792 PTS PR на аукционе Heritage - May 30, 2008
Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1792 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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