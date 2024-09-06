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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

8 эскудо 1807 года PTS PJ (Боливия, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1807 года PTS PJ - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1807 года PTS PJ - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1807
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (106)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1807 года со знаком PTS PJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 92 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 2700 USD. Торги состоялись 29 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Боливия 8 эскудо 1807 PTS PJ на аукционе Rio de la Plata - March 15, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1900 $
Цена в валюте аукциона 1900 USD
Боливия 8 эскудо 1807 PTS PJ на аукционе Stack's - February 29, 2024
Боливия 8 эскудо 1807 PTS PJ на аукционе Stack's - February 29, 2024
Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Боливия 8 эскудо 1807 PTS PJ на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1807 PTS PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1807 PTS PJ на аукционе Varesi - September 20, 2023
Продавец Varesi
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1807 PTS PJ на аукционе Rio de la Plata - June 16, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1807 PTS PJ на аукционе Bolaffi - June 9, 2023
Продавец Bolaffi
Дата 9 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1807 PTS PJ на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1807 PTS PJ на аукционе Heritage - March 2, 2023
Продавец Heritage
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Боливия 8 эскудо 1807 PTS PJ на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1807 PTS PJ на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1807 PTS PJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1807 PTS PJ на аукционе Nomisma - June 18, 2022
Продавец Nomisma
Дата 18 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1807 PTS PJ на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1807 PTS PJ на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - November 17, 2021
Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 17 ноября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1807 PTS PJ на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1807 PTS PJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1807 PTS PJ на аукционе Heritage - March 27, 2021
Боливия 8 эскудо 1807 PTS PJ на аукционе Heritage - March 27, 2021
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1807 PTS PJ на аукционе Cayón - December 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1807 PTS PJ на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1807 PTS PJ на аукционе Auction World - July 19, 2020
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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