Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
8 эскудо 1807 года PTS PJ (Боливия, Карл IV)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1807
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (106)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1807 года со знаком PTS PJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 92 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 2700 USD. Торги состоялись 29 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1900 $
Цена в валюте аукциона 1900 USD
Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Varesi
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 18 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 17 ноября 2021
Сохранность AU53 NGC
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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