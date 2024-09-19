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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

1 эскудо 1800 года PTS PP (Боливия, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1800 года PTS PP - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1800 года PTS PP - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1800
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 1 эскудо 1800 года со знаком PTS PP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 121 проданному на аукционе Rio de la Plata за 1100 USD. Торги состоялись 14 марта 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (3)
  • Cayón (3)
  • Rio de la Plata (3)
Боливия 1 эскудо 1800 PTS PP на аукционе Rio de la Plata - March 17, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
1100 $
Цена в валюте аукциона 1100 USD
Боливия 1 эскудо 1800 PTS PP на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
710 $
Цена в валюте аукциона 740 EUR
Боливия 1 эскудо 1800 PTS PP на аукционе Rio de la Plata - August 31, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Боливия 1 эскудо 1800 PTS PP на аукционе Rio de la Plata - October 9, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 9 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Боливия 1 эскудо 1800 PTS PP на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Боливия 1 эскудо 1800 PTS PP на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Боливия 1 эскудо 1800 PTS PP на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Боливия 1 эскудо 1800 PTS PP на аукционе Cayón - February 5, 2009
Продавец Cayón
Дата 5 февраля 2009
Сохранность VF
Цена
Боливия 1 эскудо 1800 PTS PP на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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