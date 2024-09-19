Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
1 эскудо 1800 года PTS PP (Боливия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1800
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 1 эскудо 1800 года со знаком PTS PP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 121 проданному на аукционе Rio de la Plata за 1100 USD. Торги состоялись 14 марта 2023.
Сохранность
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- Rio de la Plata (3)
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
1100 $
Цена в валюте аукциона 1100 USD
Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 9 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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