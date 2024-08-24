Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
8 эскудо 1808 года PTS PJ (Боливия, Карл IV)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1808
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (185)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1808 года со знаком PTS PJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 827 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2500 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2012.
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
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Дата 21 марта 2024
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Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU53 NGC
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Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
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Продавец Rio de la Plata
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Numisor
Дата 25 апреля 2023
Сохранность AU50 NGC
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Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
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Дата 5 марта 2023
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Дата 1 марта 2023
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Дата 15 февраля 2023
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Сохранность AU55 NGC
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Дата 18 октября 2022
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Дата 28 сентября 2022
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Продавец Morton & Eden
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
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