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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

8 эскудо 1808 года PTS PJ (Боливия, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1808 года PTS PJ - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1808 года PTS PJ - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1808
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (185)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1808 года со знаком PTS PJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 827 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2500 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Боливия 8 эскудо 1808 PTS PJ на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1622 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Боливия 8 эскудо 1808 PTS PJ на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность F
Цена
1391 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Боливия 8 эскудо 1808 PTS PJ на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1808 PTS PJ на аукционе Casa de Subastas de Madrid - April 19, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1808 PTS PJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Боливия 8 эскудо 1808 PTS PJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1808 PTS PJ на аукционе Sedwick - November 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1808 PTS PJ на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1808 PTS PJ на аукционе Rio de la Plata - June 16, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1808 PTS PJ на аукционе Numisor - April 25, 2023
Продавец Numisor
Дата 25 апреля 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1808 PTS PJ на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1808 PTS PJ на аукционе La Galerie Numismatique - March 5, 2023
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1808 PTS PJ на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1808 PTS PJ на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1808 PTS PJ на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1808 PTS PJ на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1808 PTS PJ на аукционе Oslo Myntgalleri - November 20, 2022
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 20 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1808 PTS PJ на аукционе SINCONA - October 27, 2022
Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1808 PTS PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1808 PTS PJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Боливия 8 эскудо 1808 PTS PJ на аукционе Morton & Eden - July 21, 2022
Продавец Morton & Eden
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1808 PTS PJ на аукционе Roxbury’s - July 23, 2022
Продавец Roxbury’s
Дата 23 июля 2022
Сохранность VG
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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