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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

Монеты Боливии 1808 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1808 PTS PJ
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 185
Аверс
Реверс
4 эскудо 1808 PTS PJ
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
2 эскудо 1808 PTS PJ
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 эскудо 1808 PTS PJ
Средняя цена 860 $
Продажи
0 7
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