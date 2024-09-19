Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
1 эскудо 1808 года PTS PJ (Боливия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1808
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 1 эскудо 1808 года со знаком PTS PJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 6444 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1700 USD. Торги состоялись 18 июня 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 июня 2010
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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