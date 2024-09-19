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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

1 эскудо 1808 года PTS PJ (Боливия, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1808 года PTS PJ - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1808 года PTS PJ - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1808
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 1 эскудо 1808 года со знаком PTS PJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 6444 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1700 USD. Торги состоялись 18 июня 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Боливия 1 эскудо 1808 PTS PJ на аукционе Rio de la Plata - June 16, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
420 $
Цена в валюте аукциона 420 USD
Боливия 1 эскудо 1808 PTS PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность F
Цена
507 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Боливия 1 эскудо 1808 PTS PJ на аукционе Heritage - January 16, 2014
Боливия 1 эскудо 1808 PTS PJ на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Боливия 1 эскудо 1808 PTS PJ на аукционе Stack's - June 20, 2010
Боливия 1 эскудо 1808 PTS PJ на аукционе Stack's - June 20, 2010
Продавец Stack's
Дата 20 июня 2010
Сохранность UNC
Цена
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Боливия 1 эскудо 1808 PTS PJ на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Боливия 1 эскудо 1808 PTS PJ на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность XF
Цена
Боливия 1 эскудо 1808 PTS PJ на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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