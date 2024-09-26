Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
4 эскудо 1808 года PTS PJ (Боливия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл IV
- Номинал 4 эскудо
- Год 1808
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 4 эскудо 1808 года со знаком PTS PJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 2016 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3600 USD. Торги состоялись 15 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rio de la Plata
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?
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