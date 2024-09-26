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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

4 эскудо 1808 года PTS PJ (Боливия, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1808 года PTS PJ - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1808 года PTS PJ - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1808
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 4 эскудо 1808 года со знаком PTS PJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 2016 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3600 USD. Торги состоялись 15 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Боливия 4 эскудо 1808 PTS PJ на аукционе Rio de la Plata - June 16, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Боливия 4 эскудо 1808 PTS PJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
748 $
Цена в валюте аукциона 780 EUR
Боливия 4 эскудо 1808 PTS PJ на аукционе Stack's - January 16, 2022
Боливия 4 эскудо 1808 PTS PJ на аукционе Stack's - January 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Боливия 4 эскудо 1808 PTS PJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
******
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Боливия 4 эскудо 1808 PTS PJ на аукционе Heritage - August 16, 2010
Боливия 4 эскудо 1808 PTS PJ на аукционе Heritage - August 16, 2010
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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