Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
2 эскудо 1808 года PTS PJ (Боливия, Карл IV)
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1808
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 2 эскудо 1808 года со знаком PTS PJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5482 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2425 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.
Сохранность
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