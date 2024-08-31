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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

8 эскудо 1801 года PTS PP (Боливия, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1801 года PTS PP - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1801 года PTS PP - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1801
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1801 года со знаком PTS PP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 35323 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2760 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Боливия 8 эскудо 1801 PTS PP на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
1712 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Боливия 8 эскудо 1801 PTS PP на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Боливия 8 эскудо 1801 PTS PP на аукционе Rio de la Plata - December 8, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Боливия 8 эскудо 1801 PTS PP на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1801 PTS PP на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1801 PTS PP на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1801 PTS PP на аукционе Heritage - May 12, 2022
Продавец Heritage
Дата 12 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1801 PTS PP на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1801 PTS PP на аукционе Numisor - February 15, 2022
Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1801 PTS PP на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1801 PTS PP на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
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Боливия 8 эскудо 1801 PTS PP на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1801 PTS PP на аукционе CNG - January 28, 2020
Продавец CNG
Дата 28 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1801 PTS PP на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1801 PTS PP на аукционе Heritage - September 9, 2019
Боливия 8 эскудо 1801 PTS PP на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1801 PTS PP на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1801 PTS PP на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1801 PTS PP на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1801 PTS PP на аукционе Tauler & Fau - March 20, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1801 PTS PP на аукционе Goldberg - February 20, 2018
Продавец Goldberg
Дата 20 февраля 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
Боливия 8 эскудо 1801 PTS PP на аукционе HERVERA - December 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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